Эвакуировали 73 человека: в Екатеринбурге рано утром загорелась квартира в жилом доме

10:13 | 15.12.2019

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Сегодня утром в Екатеринбурге на улице Чкалова произошёл пожар в 25-этажном жилом доме. Горела квартира, расположенная на 15 этаже, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.



В тушении пожара были задействованы 11 человек личного состава и три единицы техники. Звеном газодымозащитной службы по лестничным маршам эвакуированы 73 человека, в числе которых оказалось 24 ребёнка.



Огонь потушили в течение семи минут. Информации о пострадавших нет.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»