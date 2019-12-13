Екатеринбургская биатлонистка Светлана Миронова взяла серебро в Хохфильцене

19:28 | 14.12.2019

Биатлонистка из Екатеринбурга Светлана Миронова завоевала серебро в составе эстафетной сборной России на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.



Миронова идеально отстреляла из положения лежа, использовала три дополнительных патрона на стойке и привезла Екатерине Юрловой-Перхт 26-секундный отрыв от соперниц. На последнем этапе россиянке не удалось сохранить первое место – она финишировала второй, уступив норвежке Марте Ульсбю-Ройселанн.



Отметим, на соревнованиях Миронова представляет Екатеринбург и Свердловскую область. Для неё серебро Хохфильцена стало второй медалью за последние два дня и со старта сезона. Накануне Светлана завоевала бронзовую награду в спринтерской гонке.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»