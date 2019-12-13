В столице Урала в 2019 году в многоквартирных домах заменят 246 лифтов

В планах городских властей Екатеринбурга на 2019 год значилась замена 246 лифтов в многоквартирных домах, из которых 202 попали в программу по основному отбору, а ещё 44 – по дополнительному. На сегодняшний день коммунальными службами Екатеринбурга завершены работы по модернизации 207 лифтов, оставшиеся 39 лифтов будут заменены до конца текущего года.Стоит отметить, что процесс модернизации устаревшего лифтового хозяйства – дело весьма затратное. А потому власти Екатеринбурга решают этот вопрос комплексно, с использованием средств муниципального бюджета, региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области. «Сбрасываются» и собственники многоэтажек, причём размер их взноса должен составлять не менее 15 процентов от общей суммы стоимости и монтажа нового лифта. В общей сложности на эти цели будет потрачено почти 500 миллионов рублей из регионального и муниципального бюджетов, а также средств собственников многоэтажек.Как рассказал начальник Управления жилищного и коммунального хозяйства Администрации города Екатеринбурга Александр Брагин, несмотря на всю сложность и строгость схемы по организации процесса замены старого лифтового хозяйства на условиях софинансирования населения, этот механизм в городе активно действует и весьма востребован жителями Екатеринбурга с 2017 года.«В многоквартирном жилом фонде города сегодня эксплуатируется более 10,5 тысяч лифтов, из которых 2 тысячи 121 отслужили свой нормативный срок – 25 лет. По жилищному кодексу их замена – обязанность собственников, но лишь единицы меняют лифты за свой счёт. Администрация города Екатеринбурга и региональное правительство уже третий год помогают горожанам в этом вопросе. На сегодняшний день обновлено 207 лифтов из тех, что планировали заменить в 2019 году. До конца года будет заменено ещё 39. Продолжится программа поддержки и в следующем году: финансовые средства на обновление лифтового хозяйства города в бюджете на 2020 год уже заложены», – сказал Александр Брагин.Жителям города стоит помнить, что для того, чтобы попасть в программу модернизации лифтового хозяйства на условиях софинансирования, организациям, управляющим многоквартирными домами, необходимо должным образом оформить и подать свои заявки в Управление ЖКХ Екатеринбурга. По результатам рассмотрения будет сформирован перечень домов, в которых в 2020 году планируется замена лифтового оборудования. Для участия Екатеринбурга в отборе муниципальных образований, претендующих на предоставление из областного бюджета субсидий на замену лифтов, этот список будет направлен в региональное Министерство энергетики и ЖКХ.