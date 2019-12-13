Новости дня
16:57 | 14.12.2019
В Екатеринбурге на Втузгородке начали снос аварийных домов. На их месте появится новый ЖК
На месте снесенных домов появится жилой комплекс «Гагарин» – девелоперский проект компании «Атомстройкомплекс». Он будет состоять из трех высотных жилых секций, блока коммерческой недвижимости с магазином и офисами, а также подземного паркинга.
© «Вечерние ведомости»
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17:25 | 14.12.2019
Волейболистки «Уралочки-НТМК» взяли верх над белорусской «Минчанкой»
17:03 | 14.12.2019
В столице Урала в 2019 году в многоквартирных домах заменят 246 лифтов
16:57 | 14.12.2019
В Екатеринбурге на Втузгородке начали снос аварийных домов. На их месте появится новый ЖК
16:40 | 14.12.2019
В Ревде прошёл митинг против сноса памятника Ленину
14:41 | 14.12.2019
Росприроднадзор уличил ЕМУП «Водоканал» в загрязнении Верх-Иетского водохранилища и реки Исеть
14:23 | 14.12.2019
Мэрия Екатеринбурга взыскала более 8 миллионов рублей с владельца закусочной на Семи ключах
13:33 | 14.12.2019
В Екатеринбурге отчитались о ходе строительства ледового городка на площади 1905 года
13:00 | 14.12.2019
УГМК привлекает синдицированный кредит на сумму 200 миллионов евро
11:59 | 14.12.2019
В Свердловской области перевернулся автобус с фанатами Макса Коржа
11:25 | 14.12.2019
В Екатеринбурге возле «Меги» столкнулись три автомобиля
10:37 | 14.12.2019
В Нижнем Тагиле появится центр для выгула и дрессировки собак, который обойдётся в 1,5-2 млн рублей
10:10 | 14.12.2019
В Екатеринбурге столкнулись Mercedes и Range Rover. Есть пострадавший
20:02 | 13.12.2019
В Екатеринбурге разыскивается женщина, подозреваемая в совершении особо тяжкого преступления
19:40 | 13.12.2019
Над Свердловской областью несколько дней будет стоять смог
19:14 | 13.12.2019
По льду Балтыма запретили автогонки
18:50 | 13.12.2019
В воскресенье в Екатеринбурге состоится прощание с Михаилом Сафроновым
18:31 | 13.12.2019
В Перми многодетные семьи получили первые денежные выплаты взамен земельного участка
18:26 | 13.12.2019
В центре Екатеринбурга снесли цветочный киоск, простоявший 20 лет
18:25 | 13.12.2019
В Перми пройдет ярмарка семейных реликвий и ценностей
18:15 | 13.12.2019
В этом году в муниципальном общественном транспорте Перми продали 31,5 млн билетов
17:57 | 13.12.2019
«Уралкалий» - среди лидеров рейтинга фундаментальной эффективности крупнейших компаний России и Казахстана
17:56 | 13.12.2019
Екатеринбург встал в 9-балльные пробки
17:49 | 13.12.2019
Пермь вошла в топ-10 городов России, где комфортно жить
17:40 | 13.12.2019
«Уральские авиалинии» перевезли почти 700 тысяч пассажиров за ноябрь
17:19 | 13.12.2019
В Екатеринбурге восьмилетняя девочка попала под машину
16:08 | 13.12.2019
В Екатеринбурге задержан организатор убийства арбитражного управляющего Яшина
15:58 | 13.12.2019
В Екатеринбурге вручили премии «Офицеры России»
15:53 | 13.12.2019
Новая модель предотвратит масштабные аварии в теплоснабжении