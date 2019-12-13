В Екатеринбурге на Втузгородке начали снос аварийных домов. На их месте появится новый ЖК

В Екатеринбурге начался снос аварийных двухэтажных домов в районе пересечения улиц Гагарина-Ботаническая. Сегодня, 14 декабря, рабочие с использованием техники снесли два дома (Гагарина, 13 и Гагарина, 15), на очереди еще как минимум 5 строений, которые в настоящее время уже расселены.На месте снесенных домов появится жилой комплекс «Гагарин» – девелоперский проект компании «Атомстройкомплекс». Он будет состоять из трех высотных жилых секций, блока коммерческой недвижимости с магазином и офисами, а также подземного паркинга.