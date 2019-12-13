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14:23 | 14.12.2019

Мэрия Екатеринбурга взыскала более 8 миллионов рублей с владельца закусочной на Семи ключах

Арбитражный суд Свердловской области по иску администрации Екатеринбурга взыскал с владельца закусочной на Семи ключах Фазила Алиева более восьми миллионов рублей за пользование земельным участком. Речь идет об автомобильной парковке, торговом комплексе и кафе на улице Ангарской, где в 2013 году проходила сходка криминальных авторитетов, прерванная оперативниками свердловского ОБОП.

Еще в 2016 году прокуратура Железнодорожного установила, что эксплуатация кафе, продуктового магазина и соседнего автосервиса осуществляется без каких-либо разрешительных документов. Было вынесено предписание о добровольном сносе построек. Кроме этого, мэрия обратилась в суд с заявлением о взыскании с бизнесмена Фазила Алиева 11 миллионов 685 тысяч рублей за фактическое пользование земельным участком за период с октября 2015 по ноябрь 2018 года.

Суд, изучив материалы дела, постановил взыскать с азербайджанского бизнесмена 8 миллионов 151 тысячу рублей за фактическое пользование земельным участком и 88 тысяч рублей процентов, удовлетворив его ходатайство об отсрочке платежей.

© «Вечерние ведомости»

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