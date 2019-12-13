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13:33 | 14.12.2019
Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга
В Екатеринбурге отчитались о ходе строительства ледового городка на площади 1905 года
По словам подрядчика, в настоящее время уже завершена установка деревянных конструкций на площади. Сейчас ведутся работы по монтажу ледяных заготовок для скульптур, строительству ледяной стены, а также заливке дорожек и горок.
В ближайшие дни начнётся установка ярмарочных помещений и аттракционов. Кроме того, сейчас на площадку завозится прозрачный лёд из Северского карьера. Участники Международного фестиваля ледовой скульптуры в четверг, 12 декабря, приступили к созданию своих произведений.
Напомним, тема фестиваля в этом году – 200-летие открытия Антарктиды русскими мореплавателями. Открытие ледового городка состоится 27 декабря в 17 часов.
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
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