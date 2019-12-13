В Екатеринбурге отчитались о ходе строительства ледового городка на площади 1905 года

13:33 | 14.12.2019

Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга

В Екатеринбурге продолжается строительство ледового городка на площади 1905 года. О ходе работ отчитался технический директор подрядной организации ООО «Айс-проект 2000» Николай Наумчук.



По словам подрядчика, в настоящее время уже завершена установка деревянных конструкций на площади. Сейчас ведутся работы по монтажу ледяных заготовок для скульптур, строительству ледяной стены, а также заливке дорожек и горок.



В ближайшие дни начнётся установка ярмарочных помещений и аттракционов. Кроме того, сейчас на площадку завозится прозрачный лёд из Северского карьера. Участники Международного фестиваля ледовой скульптуры в четверг, 12 декабря, приступили к созданию своих произведений.



Напомним, тема фестиваля в этом году – 200-летие открытия Антарктиды русскими мореплавателями. Открытие ледового городка состоится 27 декабря в 17 часов.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»