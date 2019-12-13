УГМК привлекает синдицированный кредит на сумму 200 миллионов евро

Уральская горно-металлургическая компания получила синдицированный кредит на сумму 200 миллионов евро. Финансирование предоставлено группой иностранных и российских банков: АО «Райффайзенбанк», АО «Банк Интеза», АйСиБиСи Банк (АО), АКБ «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (АО), Международный инвестиционный банк, ПАО РОСБАНК (группа Societe Generale), RCB Bank Ltd, ООО «Чайна Констракшн Банк» и ПАО «Совкомбанк». Координатором, агентом по документации и кредитным управляющим выступил АО «Райффайзенбанк». Заемщиком по кредиту стала головная компания Группы УГМК – ОАО «УГМК».«Заключение данной сделки является знаковым событием не только для нашей компании, но и для российского долгового рынка в целом. Нам приятно отметить, что мы вместе с партнерами успешно организовали сделку синдицированного кредитования с иностранными банками и банком развития по российскому праву.Мы высоко ценим проявленный к участию в данной сделке интерес со стороны иностранных банков. Хотелось бы выразить признательность как нашим постоянным партнерам АО «Райффайзенбанк» и ПАО РОСБАНК (группа Societe Generale), так и нашим новым партнерам. Важно отметить, что значительная часть спроса на участие в синдикате была сформирована со стороны китайских банков.Отдельно хотелось бы отметить профессионализм команды АО «Райффайзенбанк» как организатора», – прокомментировал сделку генеральный директор ОАО «УГМК» Андрей Козицын.Сделка закрыта в формате необеспеченного кредита сроком 4 года. Условиями сделки предусмотрена опция увеличения суммы кредита до 300 миллионов евро. Кредитное соглашение подписано в российском праве по форме стандартизированной документации для синдицированного кредитования. Юридическое сопровождение сделки для кредиторов провел московский офис Clifford Chance.Отметим, что привлеченные средства будут направлены на пополнение оборотного капитала и рефинансирование текущей корпоративной задолженности.