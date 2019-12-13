В Свердловской области перевернулся автобус с фанатами Макса Коржа

Фото: начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых

В Свердловской области на трассе Пермь-Екатеринбург, съехал с дороги и перевернулся автобус, перевозивший 53 человек с концерта Макса Коржа проходивший в Перми, в результате ДТП семь человек доставлены в больницу.«По предварительным данным водитель заказного пассажирского автобуса задремал в дороге и потерял управление транспортным средством. В результате автобус выехал на встречную полосу, съехал с дороги и лег на левый бок. К счастью, обошлось без жертв, но без пострадавших не обошлось. Семь человек доставлены в Бисертскую больницу, среди них двое несовершеннолетних», — прокомментировал происшествие руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, добавив, что пассажиров, которые не получили травмы, отправили в Екатеринбург на попутных автобусах.Судя по всему, причиной аварии стала усталость водителя, которому пришлось ждать пассажиров, оставшихся после концерта Макса Коржа в ночном клубе до четырех утра.По факту случившегося ведется проверка. По указанию начальника ГУ МВД по Свердловской области генерала Александра Мешкова на место ДТП направлена усиленная следственно-оперативная группа, которую возглавил начальник ГИБДД города Нижние Серги Денис Савсюк.