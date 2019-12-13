В Екатеринбурге возле «Меги» столкнулись три автомобиля

11:25 | 14.12.2019

Фото: «Инцидент Екатеринбург»

Накануне вечером в Екатеринбурге возле ТРЦ «Мега» произошла авария с участием трёх автомобилей – Toyota, SKODA и ВАЗ-2112.



Водитель Toyota двигался по Объездной дороге со стороны Первоуральска. Около дома № 87 на улице Металлургов он начал поворачивать, не уступив дорогу SKODA, из-за чего произошло столкновение. От удара SKODA отлетела на «двенадцатую», которая ехала в попутном направлении. Затем ВАЗ отбросило на дорожное ограждение.



В результате аварии одного из водителей увезли в больницу с сотрясением мозга, ушибами и ссадинами лица.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»