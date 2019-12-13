В Нижнем Тагиле появится центр для выгула и дрессировки собак, который обойдётся в 1,5-2 млн рублей

10:37 | 14.12.2019

Фото: point.pet

В Нижнем Тагиле на улице Лябежинской, 1а появится центр для выгула и дрессировки собак. По предварительным данным, реализация проекта обойдётся в 1,5-2 млн рублей. Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев провёл выездное совещание на территории.



С просьбой помочь в обустройстве центра к главе города обратились представители Нижнетагильского клуба служебного собаководства. Они подготовили проект обустройства площадки. По словам председателя общественной организации Ольги Малковой, проект включает в себя травяной газон, с размещёнными по периметру снарядами разной высоты, веранду для занятий в дождливую погоду, хозяйственно-бытовые помещения и трибуны для зрителей.



Владислав Пинаев поддержал инициативу и пообещал выделить средства на установку 300 метров ограждения, монтаж наружного освещения и обустройство парковок для автомобилей. Чтобы площадку не топило талыми и дождевыми водами, управлению городским хозяйством было поручено оценить объём работ и предусмотреть строительство дренажной системы после схода снега.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»