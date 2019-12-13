В Нижнем Тагиле продавщица расплачивалась за покупки забытой картой пенсионерки

20:29 | 13.12.2019

Фото: yandex.ru/images

В Нижнем Тагиле продавец потратила более 100 тысяч рублей с забытой банковской карты пенсионерки. Женщина оставила косметичку с картой на кассе, где и работала мошенница.



Когда пенсионерка заметила пропажу карты, она тут же обратилась в банк, где ей рассказали, что уже в течение 10 дней кто-то расплачивается ее деньгами в магазинах. Женщина обратилась в полицию Нижнего Тагила.



Как рассказали в ведомстве, сотрудники уголовного розыска установили магазины, в которых производились расчеты картой пенсионерки. Также оперативники изъяли записи с камер видеонаблюдения, расположенных в магазинах. В результате появилась ориентировка на двух женщин и мужчину, причастных к хищению денег.



Сотрудники полиции задержали продавца продуктового магазина, где и была изначально оставлена карта. Женщина призналась, что кто-то из посетителей оставил на прилавке косметичку. Она прибрала утерянные вещи, но через несколько дней решила проверить, имеются ли деньги на счету. После этого она стала расплачиваться найденной картой в магазинах города. Продавщица воспользовалась тем, что для бесконтактной карты не требовалось ввода пин-кода. Женщина также дала карту двум своим знакомым, которые начали расплачиваться за покупки по той же схеме.



В отношении троих граждан, причастных к делу, возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество с использованием платежных средств». Сейчас подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»