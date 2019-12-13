В Екатеринбурге разыскивается женщина, подозреваемая в совершении особо тяжкого преступления

В столице Урала следователи разыскивают женщину, которая подозревается в совершении особо тяжкого преступления в отношении пожилой женщины, в результате которого она погибла. Что именно произошло пока не сообщается.Как пояснили в пресс-службе регионального СКР, преступление было совершено днем 20 августа на крыльце магазина «Монетка», расположенного на улице Билимбаевская,28. Сейчас следствие устанавливает личность подозреваемой, запечатленной на записи камер видеонаблюдения, находящихся рядом с местом происшествия.Приметы подозреваемой: на вид лет 20-30, плотное телосложение, темные волосы. В момент преступления она была одета в пальто темного цвета, черные брюки, кофту бордового цвета. При себе у нее был ранец серого цвета.Всех, кто обладает информацией об указанной гражданке и о ее возможном местоположении, просят сообщить по телефонам: 8 (343) 356-42-10 (дежурная часть ОП № 10 УМВД России по Екатеринбургу), 8-900-212-69-99 (оперуполномоченный ОП № 10) или 8-912-605-27-97 (следователь следственного отдела по Железнодорожному району Екатеринбурга СК России).