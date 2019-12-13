Над Свердловской областью несколько дней будет стоять смог

19:40 | 13.12.2019

На территории Свердловской области в течение пяти дней будет стоять смог. Предупреждение синоптиков будет действовать сегодня с 20:00.



Как рассказали в уральском управлении гидрометцентра, в регионе ожидаются метеорологические условия первой степени опасности, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Смог провесит над городом предположительно до 20:00 18 декабря.



Свердловчанам рекомендуют ограничить прогулки по улице, проветривать помещения только кондиционерами, а также заниматься спортом в закрытых помещениях.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»