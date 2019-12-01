По льду Балтыма запретили автогонки

19:14 | 13.12.2019

Фото: drive2.com

В Свердловской области запретили автогонки по льду озера Балтым. Об этом сообщает пресс-служба областного надзорного ведомства.



Как рассказали в прокуратуре, в ООО «Лесная сказка» выявили нарушение природоохранного законодательства, правил охраны жизни и здоровья на водном объекте, иных нормативных правовых актов. По данным ведомства, на базе организуются и проводятся мероприятия, в результате которых осуществляется передвижение по озеру Балтым механических транспортных средств, которые используются не в целях охраны памятника природы.



Прокуратура подала иск в суд, который удовлетворил требования ведомства и признал автогонки по Балтыму незаконными. Пока что судебный акт в силу не вступил.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»