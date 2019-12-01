В центре Екатеринбурга снесли цветочный киоск, простоявший 20 лет

В центре уральской столицы снесли киоск «Цветы от Аллы», установленный еще в 90-е годы прошлого века.Как заявила администрация Кировского района, торговый павильон был установлен нелегально – у владельца нет прав на использование данного участка земли. Позднее Арбитражный суд Свердловской области встал на сторону чиновников и принял решение о ликвидации киоска.Хозяйка магазина заявила, что у магазина были все разрешительные документы. Киоск работал более 20 лет и никому не мешал «Люди всегда понимали, что нужны цветы в центре города. А теперь его признали неугодным», – жалуется владелец.