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18:26 | 13.12.2019

В центре Екатеринбурга снесли цветочный киоск, простоявший 20 лет

В центре уральской столицы снесли киоск «Цветы от Аллы», установленный еще в 90-е годы прошлого века.

Как заявила администрация Кировского района, торговый павильон был установлен нелегально – у владельца нет прав на использование данного участка земли. Позднее Арбитражный суд Свердловской области встал на сторону чиновников и принял решение о ликвидации киоска.

В центре Екатеринбурга снесли цветочный киоск, простоявший 20 лет


Хозяйка магазина заявила, что у магазина были все разрешительные документы. Киоск работал более 20 лет и никому не мешал «Люди всегда понимали, что нужны цветы в центре города. А теперь его признали неугодным», – жалуется владелец.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»

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