Екатеринбург встал в 9-балльные пробки

17:56 | 13.12.2019

Фото: сервис "Яндекс.Пробки"

Конец рабочей недели в свердловской столице ознаменовался сильными пробками. Больше всего дорожная ситуация затруднена в центре города. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», самые большие пробки находятся на проспектах Ленина и Космонавтов, на улицах Шефская, Донбасская, Халтурина, Московская, 8 Марта, Куйбышева, Восточная, Малышева, Розы Люксембург, Проезжая, Турбинная и Комсомольская. Также затруднено движение по Объездной дороге и ЕКАДу.



На данный момент в городе зафиксировано 11 ДТП – одно из них произошло на ул. Донбасской, другое на Технической. Ещё две аварии замечены на ул. Челюскинцев возле железнодорожного вокзала и на развязке на ул. Владимира Высоцкого. Два автомобиля столкнулись на ул. 8 Марта и на ул. Фурманова, а на улице Малышева случилось сразу 3 аварии.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»