На свердловском предприятии погибли двое рабочих. Прокуратура начала проверку

16:51 | 13.12.2019

Фото: URA.RU

Двое рабочих погибли на промплощадке в городе Нижняя Тура Свердловской области из-за скатившейся на них металлической трубы, сообщает прокуратура региона.



«Установлено, что днем 11 декабря 2019 года двое рабочих предприятия в результате ската металлической трубы диаметром 820 миллиметров, длиной 11 метров с вершины пирамиды, образованной складированными трубами, получили тяжкие травмы», - говорится в сообщении.



На следующий день после инцидента оба пострадавших скончались от полученных травм в реанимационном отделении Нижнетуринской центральной городской больницы. Прокуратура и Следственный комитет уже начали проверку. В ходе проверки будет дана правовая оценка соблюдению требований законодательства об охране труда на предприятии.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»