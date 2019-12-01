Более миллиона рублей взыскано с должников по штрафам ГИБДД на Среднем Урале

16:25 | 13.12.2019

Фото: региональное Управление ГИБДД ГУ МВД России

В Свердловской области завершился совместный рейд сотрудников Госавтоинспекции и судебных приставов. В ходе этого мероприятия сотрудники ГАИ и службы судебных приставов проверяли водителей на наличие имеющихся задолженностей.



За прошедшую неделю по задолженностям по штрафам за нарушение правил дорожного движения с водителей было взыскано более миллиона рублей. Кроме того, за это время в отношении автомобилистов составлено почти 800 материалов по ст. 20.25 КоАП РФ (уклонение от исполнения административного наказания).



Как сообщает пресс-служба регионального Управление ГИБДД ГУ МВД России, с начала года к административной ответственности привлечено свыше 8000 должников. Из них 4500 человек по решению суда уплатят сумму штрафа в двойном размере, 1700 — привлечены к ответственности в виде административного ареста на срок до 15 суток. А по отношению к ещё 2000 граждан вынесены решения об обязательных работах.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»