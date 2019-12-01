Стало известно, кто будет отдыхать 31 декабря по указу губернатора Свердловской области

15:12 | 13.12.2019

Фото: РГ

Стало известно, кто будет отдыхать 31 декабря 2019 года благодаря недавнему указу свердловского губернатора. Распоряжение Евгения Куйвашева о переносе выходного дня с 28 на 31 декабря распространяется на работников бюджетной сферы: учителей, врачей, сотрудников коммунальных служб и транспортных предприятий, социальных работников и других.



Напомним, что на прошлой неделе губернатор Евгений Куйвашев провёл в своём Instagram-профиле опрос о том, нужен ли выходной в последний день года. В голосовании приняли участие 12 115 человек, из которых 11 433 человек (94%) ответили положительно.



Отметим, что 31 декабря объявили выходным днём не только в Свердловской области, но и в Ставропольском крае, Ленинградской, Томской, Псковской и Кировской областях, а также в Карачаево-Черкесии и в Крыму.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»