Журналист Олег Кашин обвинил Ельцин Центр в перевирании истории

14:40 | 13.12.2019

Российский журналист Олег Кашин назвал Ельцин Центр позором для страны и предложил создать прижизненный Горбачев Центр. В интервью «Комсомольской правде» журналист высказал мнение о том, что за заслуги в победе над тоталитаризмом необходимо отметить не первого президента РФ Бориса Ельцина, а последнего руководителя СССР Михаила Горбачева. Он также отметил, что Ельцин Центр, призванный увековечить достижения первого президента России, искажает историю в его пользу.



«Экспозицию про победу над тоталитаризмом нужно строить в другом месте — в будущем Горбачев Центре, в идеале прижизненном», — говорит журналист. По его словам, СССР был в годы правления Горбачева одной из самых свободных стран мира. «Выезд из страны — насовсем или просто посмотреть к тому времени был массовым, цензуры не было никакой», — отмечает Кашин.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»