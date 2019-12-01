В Екатеринбурге задержали похитителей дорогих иномарок

14:10 | 13.12.2019

Фото: отделение по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу

Полицейские и бойцы ОМОН Росгвардии задержали двух угонщиков иномарок, специализировавшихся на угоне Mazda, Hyundai и Kia, об этом сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга. Преступниками оказались молодые люди 25-ти и 32-ух лет. Против них уже возбуждено уголовное дело о краже, по которому им грозит до десяти лет лишения свободы.



Преступников поймали 9 декабря на территории садового товарищества Железнодорожного района, куда злоумышленники перегнали ранее украденный Hyundai Creta. У задержанных нашли и изъяли заготовки автомобильных ключей, комплекты радиостанций и госномеров, травматическое и пневматическое оружие и патроны к ним, сотовые телефоны, – рассказали в УМВД Екатеринбурга. Все изъятое в качестве вещественных доказательств приобщено к материалам уголовного дела, а похищенный Hyundai возвращен законному владельцу.



Один из угонщиков ранее уже был судим за кражу автомобилей в Верхней Пышме. Сейчас задержанные находятся в СИЗО.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»