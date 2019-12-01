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14:10 | 13.12.2019
Фото: отделение по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу
В Екатеринбурге задержали похитителей дорогих иномарок
Преступников поймали 9 декабря на территории садового товарищества Железнодорожного района, куда злоумышленники перегнали ранее украденный Hyundai Creta. У задержанных нашли и изъяли заготовки автомобильных ключей, комплекты радиостанций и госномеров, травматическое и пневматическое оружие и патроны к ним, сотовые телефоны, – рассказали в УМВД Екатеринбурга. Все изъятое в качестве вещественных доказательств приобщено к материалам уголовного дела, а похищенный Hyundai возвращен законному владельцу.
Один из угонщиков ранее уже был судим за кражу автомобилей в Верхней Пышме. Сейчас задержанные находятся в СИЗО.
Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»
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