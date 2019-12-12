Между Верхней Пышмой и Екатеринбургом в озеро провалились два экскаватора

13:53 | 13.12.2019

Фото: E1.RU

На границе между Екатеринбургом и Верхней Пышмой в озере утонули два экскаватора. Техника задействована в работе над реконструкцией дороги и постройки трамвайной линии из Екатеринбурга в город-спутник.



Один из экскаваторов застрял у берега, а второй наполовину погрузился в воду. Пока неизвестно, каким образом техника оказалась в озере. Строительные работы на участке приостановлены.



Напомним, что строительство трамвайной ветки ведет АО «Инженерно-строительный центр УГМК».

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»