Свердловчанину назначили ограничение свободы на 4 месяца за использование поддельного водительского удостоверения

13:24 | 13.12.2019

Фото: nashchelyabinsk.ru

В Богдановиче суд вынес приговор 33-летнему мужчине, признанному виновным в использовании поддельного документа. Как сообщили в ОМВД России по Богдановичскому району, мужчина ездил по городу с поддельными правами.



Нарушителя сотрудники ГИБДД поймали в сентябре, когда ехал по улице Гагарина в автомобиле «Лада 217130 Приора», не пристегнутый ремнем безопасности. Во время проверки документов полицейские засомневались в их подлинности и отправили на экспертизу, которая подтвердила подделку.



Отмечается, что ранее водителя привлекали к ответственности за езду в нетрезвом виде. Поэтому его лишили права управления транспортными средствами до 2023 года. Водительское удостоверение он купил за 22 тысячи рублей через интернет.



В результате суд назначил свердловчанину ограничение свободы сроком на 4 месяца. Также он должен будет выполнять все предписания и соблюдать ограничения, установленные судом.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»