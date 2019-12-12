Кубок Ельцина по теннису пройдет в Екатеринбурге с 14 по 22 декабря

13:09 | 13.12.2019

Фото: prognozist.ru

С 14 по 22 декабря в Екатеринбурге пройдет кубок Ельцина по теннису. «XIII Кубок Ельцина» состоится в ЦТ «Урал» на Соболева, 5, об этом рассказали в пресс-службе администрации уральской столицы.



Соревнования будут проходить по олимпийской системе, включающей в себя дополнительные состязания для проигравших в первом круге. Среди мужчин и женщин в отборочном этапе будут соревноваться по 16 игроков, а в основном турнире одиночного разряда примут участие по 32 человека.



Добавим, что соревнования кубка будут проходить на шести крытых кортах с покрытием «мягки хард». Администрация Екатеринбурга приглашает посмотреть на ход состязаний всех желающих.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»