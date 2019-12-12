В Екатеринбурге у Автовокзала цыганки ограбили квартиру, уговорив ребенка открыть дверь

12:46 | 13.12.2019

Фото: Е1

В уральской столице в доме у Автовокзала цыганки ограбили квартиру, уговорив ребенка пустить их. По словам жителей района, подобный случай произошел не впервые.



Как рассказали очевидцы порталу Е1, цыганки подкарауливают учеников гимназии №39 и уговаривают их запустить в дом. У одной из семей женщины украли шкатулку с украшениями. Когда цыганки пытались проникнуть в другую квартиру, дома оказались взрослые.



Получить некоторые данные о внешности женщин удалось с помощью камер видеонаблюдения. По словам полицейских, по факту кражи возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ. В МВД родителей убедительно попросили провести беседу с детьми о том, что незнакомых людей нельзя запускать к себе в дом.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»