В Свердловской области снижается заболеваемость туберкулезом

12:18 | 13.12.2019

Фото: narodna-pravda.ua

На Среднем Урале сохраняется снижение заболеваемости туберкулезом. По данным Свердловского противотуберкулезного диспансера за 10 месяцев текущего года сохраняется положительная тенденция по снижению смертности от болезни.



Так, количество взрослых больных снизилось почти на 9%, а детей – на 14,5%. Смертность же сократилась на 10%. Одним из факторов положительной динамики, по словам главврача противотурбекулезного диспансера, безусловно, является рост охвата жителей профилактическими осмотрами.



Напомним, что в течение года один больной может заразить 10-12 человек.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»