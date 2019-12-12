Из Екатеринбурга начнут выполняться рейсы до Новокузнецка

11:40 | 13.12.2019

Фото: privetsochi.ru

С 2020 года из уральской столицы начнут летать самолеты до Новокузнецка (Кемеровская область). Как рассказали в пресс-службе аэропорта Кольцово, рейсы будет выполнять авиакомпания «ЮВТ Аэро».



Самолеты до Новокузнецка начнут летать с 4 января по средам и субботам. Осуществляться перелеты будут на Bombardier CRJ-200 вместимостью до 50 пассажиров. Время в пути будет занимать 2 часа 30 минут.



В Кольцово также отметили, что «ЮВТ Аэро» выбрала екатеринбурский аэропорт транзитным для пассажиров, которые отправляются из Казани в Новокузнецк. Время промежуточной посадки будет составлять 1 час.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»