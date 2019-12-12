Екатеринбургскую академию единоборств признали лучшей в России

10:53 | 13.12.2019

Фото: rcc-sport.ru

Академию единоборств РМК в Екатеринбурге признали лучшей в России в области спортивного бизнеса BISPO Awards в номинации «Лучший проект по оснащению спортивных объектов», об этом рассказали в пресс-службе администрации города Екатеринбурга.



Отмечается, что всего на победу было более 100 претендентов со всей России. Екатеринбургский спортивный центр смог обойти всех конкурентов. Проект академии единоборств в уральской столице уникален, прежде всего, наличием системы спортивной подготовки, а также оснащением.



Добавим, что всего в Академии единоборств РМК тренируются 1200 спортсменов. Её посещали такие спортсмены как Фёдор Емельяненко, Хабиб Нурмагомедов, Сергей Ковалёв. Кроме того, боксер Рой Джонс-младший выбрал академию партнером для проведения профессиональных турниров.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»