В столице Урала нашлись двое пропавших подростков

10:29 | 13.12.2019

Фото: pixabay.com

В столице Урала сотрудники полиции нашли мальчика и девочку, о пропаже которых стало известно на той неделе.



В отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу рассказали, что в отношении несовершеннолетних противоправных действий совершено не было. Подростки так же такие действия не совершали. С детьми провели профилактические беседы о недопущении впредь подобных ситуаций.



Напомним, что 8 декабря из дома ушла 14-летняя девушка, а ещё ранее, 22 ноября, пропал 17-летний юноша.



Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»