На горке в развлекательном центре Екатеринбурга девочка сломала позвоночник

10:04 | 13.12.2019

Фото: РЦ «Лампа»

В Екатеринбурге восьмилетняя девочка на горке в развлекательном центре сломала позвоночник.



Как пишет паблик «Лампа», ссылаясь на источник, ребенок вместе с семьёй был в развлекательном центре «Планета Игрик». Катясь с одной из горок, девочка сильно ударилось спиной. Ее увезли в больницу.



Врачи диагностировали у ребенка перелом позвоночника. Сейчас сотрудники полиции проводят проверку.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»