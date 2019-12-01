Оперативники ФСБ задержали 30 мигрантов на стройплощадке элитного ЖК в Екатеринбурге

Как стало известно изданию «Вечерние ведомости» оперативниками свердловского УФСБ, совместно с МВД проведены профилактические мероприятия, направленные на декриминализацию строительного рынка на стройплощадке ЖК «Клевер Парк» в Екатеринбурге.Всего было проверено порядка 100 иностранцев, 30 из них были задержаны, решается вопрос о привлечении их к административной ответственности, с последующим выдворением за пределы РФ.Горожане, ставшие очевидцами спецоперации силовиков отмечают, что некоторые мигранты пытались разбежаться по сторонам, а один и вовсе прыгнул в реку Исеть. Как выяснилось, у него истёк срок законного пребывания в России.