В Екатеринбурге проводят проверку по факту травмирования ученика гимназии на уроке физкультуры

19:32 | 12.12.2019

Фото: instructables.com

В Екатеринбурге ученик гимназии №99 ушиб спины во время урока физкультуры. По факту травмирования ребенка проводится проверка.



Инцидент в школе произошел позавчера. В пресс-группе УМВД РФ по Екатеринбургу сообщили, что проверку проводят по заявлению родителей ученика. Школьника направили на судебно-медицинскую экспертизу.



По предварительным данным, травму школьник получил во время игры, в которой добровольно принимал участие.



Следует добавить, что ранее говорилось о том, что ребенок на уроке физкультуры сломал позвоночник. Однако эту информацию опровергли в департаменте образования.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»