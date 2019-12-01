На перекрестке улиц Самолетной и Щербакова в Екатеринбурге столкнулись автобус и две легковушки

В Екатеринбурге на перекрестке улиц Самолетная и Щербакова столкнулись две легковушки и автобус. Из-за аварии в час пик на перекрестке возник сильный заторы.На фото очевидцев видно, что одна из легковушек въехала в другую и их задел автобус. На месте находится машины скорой помощи и МЧС.Точные обстоятельства аварии неизвестны.Отметим, что на данный момент, согласно сервису «Яндекс.Пробки», заторы в городе оцениваются на 7 баллов.