Губернатор Свердловской области обсудил с Михаилом Федотовым реализацию положений Конституции в регионе

18:58 | 12.12.2019

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Сегодня, 12 декабря, в День Российской Конституции, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и правозащитник Михаил Федотов, во время рабочей встречи обсудили реализацию положений главного документа РФ в регионе, об этом рассказали в департаменте информационной политики области.



Также, правовед провел традиционную лекцию в екатеринбургском Ельцин Центре. Она называлась «Ельцинская Конституция как задачник для пятого класса». По словам юриста, такое название выбрано, потому что каждая статья документа - это задача, цель, а не констатация факта.



Добавим, что во время рабочей встречи Куйвашев сказал, что реализация положений конституции отражается в национальных проектах, которые направлены на достижение качества жизни людей.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»