Притворилась соседкой: в Екатеринбурге пристав, чтобы выманить должника, пришла к нему в халате и тапочках

18:18 | 12.12.2019

Фото: пресс-служба УФССП России по Свердловской области

В уральской столице приставы, чтобы задержать должника по алиментам, вновь решили пойти на хитрость. На этот раз сотрудница УФССП пришла к нарушителю, переодевшись в халат и тапочки, притворившись соседкой, которую затопили.



В пресс-службе УФССП рассказали, что дом, в котором проживает должник, оснащен видеодомофонами и видеонаблюдением лестничной площадки. Поэтому выманить должника из квартиры оказалось нелегко.



Чтобы добиться своего, одна из приставов «поднялась» к нарушителю из квартиры снизу и позвонила в квартиру со злобным возгласом: «Вы нас топите!». Мужчина испугался и открыл дверь.



В настоящее время в отношении должника составили протокол за неуплату алиментов. Ему назначили арест на 10 суток.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»