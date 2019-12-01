В Екатеринбурге начался международный фестиваль ледовой скульптуры

18:01 | 12.12.2019

Фото: Администрация города Екатеринбурга

В уральской столице стартовал международный фестиваль ледовой скульптуры. В этом году конкурс проводится уже в 18-й раз.



Открытие фестиваля состоялось сегодня, 12 декабря, в Доме актера.



Трудиться над шестиметровыми скульптурами конкурсанты будут с 12 по 25 декабря. В празднике примут участие 7 команд из Москвы, Архангельска, Нижнего Тагила, Салехарда, Краснодара, Чебоксар и Сербии. Подведение итогов фестиваля состоится 25 декабря в ледовом городке на площади 1905 года.



Добавим, что увидеть скульптуры жители и гости уральской столицы смогут уже 27 декабря.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»