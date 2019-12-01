В Североуральске задержали свердловчанина, обвиняемого в краже денег из кассы магазина

17:44 | 12.12.2019

Фото: versiya.info

В Североуральске полицейские задержали 24-летнего мужчину, подозреваемого в краже денег из магазина. Как рассказали в ОМВД России по г. Североуральску, молодой человек отвлек продавца, попросив продать ему пиво, зашел за прилавок и забрал денежные средства из кассы.



Инцидент случился 7 декабря. Увидев, что молодой человек грабит магазин, женщина схватила его за рукав куртки, однако свердловчанин оттолкнул её и она упала на пол. Также он пригрозил женщине ножом, чтобы та не поднимала тревогу и ушел. Всего свердловчанин украл из кассы 20 тысяч рублей. Потратил средства мужчина на выпивку.



Задержавшие мужчину полицейские выяснили, что ранее подозреваемый был судим за кражи и угон автомобиля, а за последний год дважды привлекался к административной ответственности за употребление наркотиков и один раз за употребление алкоголя.



Согласно пункту «г» части 2 статьи 161 УК РФ, мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»