Студент ВШЭ из Екатеринбурга впал в кому прямо на занятиях

17:15 | 12.12.2019

Фото: 5portal.ru

Студент третьего курса Высшей школы экономики из Екатеринбурга впал в кому прямо в аудитории вуза во время занятий.



Как передает издание «Москва» со ссылкой на источник в оперативных службах, однокурсница пациента увидела, что её 20-летий знакомый положил голову и подумала, что он уснул. Разбудить парня она не смогла. Тогда она вызвала скорую помощь.



Врачи диагностировали у екатеринбуржца кому неясной этилогии. Сейчас он находится в реанимации одной из московских клиник.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»