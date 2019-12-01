Екатеринбургская детская больница №11 отмечает 70-летие

16:46 | 12.12.2019

Фото: Управление здравоохранения Администрации города Екатеринбурга

В Екатеринбурге Детская городская клиническая больница №11 отмечает юбилей. В этом году учреждению исполняется 70 лет.



В управлении здравоохранения администрации города Екатеринбурга рассказали, что за все эти годы больница стала современным медицинским холдингом. В её структуру на сегодняшний день входят шесть поликлиник, круглосуточный стационар с уникальным детским кардиологическим центром, детский диагностический центр и шесть разнопрофильных дневных стационаров. Учреждение обслуживает более 100 детсадов и около 50 школ.



Следует отметить, что в 2006 году ДГКБ №11 признали лучшей детской больницей Екатеринбурга, в 2011 она стала «клинической», также медики учреждения неоднократно получали премию «Медицинский Олимп». Кроме того, в 2017 и 2018 годах лучшими педиатрами стали именно врачи больницы №11.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»