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16:32 | 12.12.2019
В Екатеринбурге выберут «Миссис Евразия-2019»
«Чудеса там, где в них верят – и чем больше в них верят, тем чаще они встречаются! – - рассказывает директор конкурса, Марина Степура. – Участницы конкурса «Миссис Евразия 2019» уверены, что Вера в чудо – это прекрасная вещь. Она спасает, когда уже ничего не действует. Людям кажется, что все уже испробовано, все способы и пути. Но наш разум не может же все просчитать. В безвыходной ситуации остается надеяться только на чудо. И что-то чудесное, непредсказуемое происходит!»
Тема финала звучит как «Время чудес». Финальное шоу традиционно будет состоять из нескольких конкурсов: визитная карточка, семейный выход и творческий выход. Во время творческого выхода участницы презентуют свои, которые самостоятельно подготовили специально для конкурса. Затем очаровательные мамочки зарядят энергией всех зрителей, показав все, чему научились на танцевальных уроках. После дефиле жюри отберет 15 участниц, которые пройдут еще одно конкурсное испытание: конкурс актерского мастерства.
На протяжении подготовки к финальному шоу участницы конкурса провели множество благотворительных акций, собирали одежду, обувь и игрушки для деток из детских домов и реабилитационных центров, провели мастер классы, приготовили обед для малоимущих , но самое главное – безвозмездно дарили свою любовь, тепло и улыбки. А еще подружились и стали настоящей командой! Финал конкурса состоится 13 декабря: в театре балета Щелкунчик, начало в 18-00.
© «Вечерние ведомости»
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