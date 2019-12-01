Самолет, летевший в Челябинск, вынужденно приземлился в Екатеринбурге, а летевший в Екатеринбург – в Тюмени

16:12 | 12.12.2019

Фото: ru-aviation.livejournal.com

В Екатеринбурге вынужденную посадку совершил самолет, выполнявший рейс Москва – Челябинск. Как рассказали в пресс-службе Кольцово, похожая ситуация произошла с рейсом Сургут – Екатеринбург.



Речь идет о рейсах UT-111 и S7-8991. Оба самолета совершили посадку из-за сильного ветра.



Отметим, что, согласно прогнозу, сегодня в порывах ветер может достигать до 17 м/с.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»