Координатор свердловского «Левого Фронта» вышел на пикет в поддержку задержанного депутата

В Екатеринбурге координатор свердловского «Левого Фронта» Константин Анисимов вышел на одиночный пикет в поддержку задержанного экс-депутата из Асбеста Крыловой. Пикет проходит у здания отдела полиции № 9, где и находится задержанная.Ранее мы писали, что сегодня в Екатеринбурге во время протестной акции задержали бывшего депутата от КПРФ Наталью Крылову. Он вышла к зданию правительства с громкоговорителем. Сейчас она находится в полицейском участке.- Мы приехали поддержать Наталью к отделу полиции. К сожалению, никого не было из КПРФ, кто бы мог ее поддержать - она одна здесь. Очень обрадовалась, что «Левый фронт» пришел ее поддержать. Мы встали с плакатом около отдела полиции в одиночный пикет с призывом к министерству общественной безопасности соблюдать Конституцию РФ и право граждан мирно собираться без оружия, - рассказал Константин Анисимов.Кроме этого, Анисимов добавил, что сейчас Крылову везут в суд на Малышева, 2б.