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15:53 | 12.12.2019

Фото: Константин Анисимов

Представителям «Левого фронта» сорвали одиночные пикеты в центре Екатеринбурга

Сегодня, 12 декабря, активисты «Левого фронта» вышли на одиночные пикеты с требованием о возврате прямых выборов мэра и соблюдения статьи Конституции об экологии. Пикеты проходили у администрации города и у Ельцин-центра, однако оба пикета были сорваны представителями власти, по мнению, координатора свердловского "Левого фронта" Константина Анисимова, незаконно.

Координатор свердловского отделения «Левого фронта» Константин Анисимов рассказал: «На обоих местах, где проводились наши пикеты, якобы проводилось другое мероприятие. Организатором был заявлен некий студент юридического института Баранов. Вместе с другими студентами они раздавали листовки. Баранов предоставил уведомления о проведении мероприятий без печати, а также вышел без бейджика. Пришёл представитель министерства общественной безопасности, они с Барановым куда-то удалились, и уведомление с печатью и бейдж сразу появились. После разговора с представителями МОБа организатор потребовал, чтобы пикетчица «Левого фронта» удалилась с места проведения мероприятия, хотя изначально был не против. Около Ельцин-центра также стояли студенты, которые рассказали нашим активистам, что им обещали заплатить за участие в этом мероприятии. Ни организатора, ни ответственного от министерства общественной безопасности сначала там не было. Вышел майор полиции и сказал сворачивать пикет, несмотря на то, что требовать по закону это может только официальный организатор мероприятия. Только организатор может давать согласие или несогласие о проведении совместного публичного мероприятия, а поскольку организатора нет, а публичное мероприятие Баранова студентами проводится, я обратился к сотруднику полиции с заявлением, чтобы он присёк нарушение 54 федерального закона и приостановил проведение массового мероприятия, на что майор полиции ответил отказом. Он сам лично стал звонить организатору, более того - расставлять девочек-участниц мероприятия на места. Почему майор полиции занимается руководством организации публичного мероприятия непонятно. Прохожие поддерживали проведение пикетов, подходили, интересовались и беседовали с активистами».

По словам Анисимова, левофронтофцы были вынуждены покинуть места проведения своих протестных акций.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»

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