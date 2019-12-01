В Екатеринбурге больше двух недель не могут найти 17-летнего подростка

15:43 | 12.12.2019

Фото: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу

В уральской столице почти три недели продолжаются поиски 17-летнего юноши. Дастамбуев Мансур Саидкадамович ушел из дома 22 ноября и не вернулся.



Подросток проживает по адресу Краснофлотцев, 25А на Эльмаше Ранее из дома он никогда не сбегал.



Рост юноши 183 сантиметра, у него плотное телосложение, темные волосы и карие глаза. В последний раз его видели в коричневой куртке, синих джинсах и кроссовках.



В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу сообщили, что на розыск Мансура ориентирован личный состав территориальных органов внутренних дел. Полицейские проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий.



Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении подростка, просят сообщать по телефонам 8 (343) 356-42-14, 8 (343) 331-65-70, 8 (343) 278-27-04 или 02.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»