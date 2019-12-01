На трассе Екатеринбург – Тюмень произошло ДТП, в котором погиб водитель грузовика

15:27 | 12.12.2019

Фото: ГИБДД по Тюменской области

На трассе Екатеринбург – Тюмень, сегодня, 12 декабря, произошло страшное ДТП, в котором погиб водитель грузовика. Авария случилась на 294 километре автодороги.



На трассе столкнулись два грузовика: MAN и ISUZU, принадлежащий компании «Красное & Белое». Согласно предварительным данным, столкновение случилось из-за того, что у фуры MAN занесло прицеп и он ударил второй тяжеловес, двигающийся по встречной полосе.



В результате аварии скончался водитель грузовика ISUZU. О пострадавших в ГИБДД Тюменской области не рассказали.



На данный момент на участке трассы введено реверсивное движение. На месте работают три наряда полка ДПС ГИБДД.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»