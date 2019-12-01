В екатеринбургской Зеленой роще продолжают высаживать деревья

15:07 | 12.12.2019

Фото: Администрация города Екатеринбурга

В Зеленой роще в уральской столице продолжают высаживать молодые деревья. Промежуточные итоги сегодня, 12 декабря, были подведены во время выездного совещания председателя комитета благоустройства администрации города Екатеринбурга Тамары Благодатковой с коллегами и подрядными организациями в парке.



Директор субподрядной организации ООО «Дорстрой-Экотехнологии» доложил, что на сегодняшний день в Зеленой роще высажено 485 сосен из 600 запланированных. Закончить посадку планируется в этом году. Но, к сожалению, по словам Тамары Благодатковой, перед Новым годом уже встречались случаи хищения молодых сосен.



Также Благодаткова рассказала о судьбе тополей в парке. Она отметила, что к уборке деревьев в парке относятся очень щепетильно и каждый отдельный случай будет обсуждаться с экспертами. В целом крупные тополя в Зеленой роще планируется сохранить, исключением будут только деревья, растущие в зоне детских площадок, которые могут навредить безопасности юных горожан.



Добавим, что на территории парка всего будут высажены 1680 деревьев и около 4 тысяч кустарников.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»