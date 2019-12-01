Убийство арбитражного управляющего Владимира Яшина в Екатеринбурге раскрыто

14:53 | 12.12.2019

В Екатеринбурге раскрыто убийство арбитражного управляющего Владимира Яшина.



Пресс-служба СКР по Свердловской области и пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых сказали, что пока воздерживаются от комментария в интересах следствия.



Напомним, Владимир Яшин пропал еще в конце ноября. Его тело нашли 5 декабря в Орджоникидзевском районе. Опознать Яшина удалось его знакомому. Ранее в полиции говорили, что причина его смерти — криминальная. Следы на теле говорят о том, что его жестоко избивали. По одной из версий, Владимира Яшина могли убить из-за его профессиональной деятельности.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»