Жители Шабров попросили Высокинского не строить мусорный полигон

14:26 | 12.12.2019

Жители поселка Шабровский, находящийся в черте Екатеринбурга, попросили мэра уральской столицы Александра Высокинского не дозволять строительство мусорного полигона. Об этом пишет ИА Regnum.



Горожане жалуются, что на месте, где собираются строить полигон, есть скотомогильники, грунтовые воды, и к тому же несоответствующая роза ветров. Как сообщил Высокинский, по данному вопросу уже создана рабочая группа. Однако точных решений по строительству мусорного полигона в Шабрах еще не принято.



Градоначальник также предложил собравшимся местным жителям войти в рабочую группу. Для этого они должны отобрать несколько кандидатур из своих рядов.



Добавим, что вопрос о строительстве свалки в Шабрах стал одним из самых популярных в общественных обсуждениях проекта генплана Екатеринбурга до 2035 году.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»