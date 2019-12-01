И вновь на Кипр: футбольная команда «Урал» ушла в отпуск

13:57 | 12.12.2019

Фото: ФК «Урал»

У игроков футбольного клуба «Урал» начался отпуск. Отдых продлится до 13 января, после чего команда соберётся в Москве, где пройдёт медицинское обследование.



14 января футболисты улетят на Кипр и проведут там три учебно-тренировочных сбора. Первый сбор продлится до 27 января. Затем футболисты получат три дня отдыха и уже 31 января возобновят тренировочный процесс. Второй сбор завершится 13 февраля. Заключительный этап подготовки начнется 17 февраля.



Дата завершения зимних сборов станет известна, когда появится календарь РПЛ с расписанием весенней части сезона.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»