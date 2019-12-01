На Урале продолжается проведение акции «Спасибо каждому ветерану!»

13:35 | 12.12.2019

Фото: СУ СК России по Свердловской области

В России продолжается проведение акции «Спасибо каждому ветерану!», в рамках которой сотрудники СУ СК РФ по Свердловской области встретились с ветераном Великой Отечественной войны Иннокентием Васильевым.



Родился Иннокентий Антонович в 1927 году, поэтому в Красную армию был призван в 1944 году и направлен для обучения в учебно-стрелковый полк. В мае 1945 года он был отправлен на Дальний Восток, где принимал активное участие в войне с милитаристской Японией в качестве командира пулемётного расчёта в составе зенитно-пулемётной роты 19-й Гвардейской дивизии.



За мужество и самоотверженность Иннокентий Антонович награждён Орденом Отечественной войны I степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Японией» и другими.



В послевоенное время многие годы Васильев работал в органах прокуратуры, в том числе и в должности следователя.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»